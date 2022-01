"Let’s Dance" 2022: Die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 15

Hier stellen wir die Kandidatinnen und Kandidaten von "Let’s Dance" 2022 vor. Welche Teilnehmer sind in Staffel 15 dabei?

Im Februar 2022 geht die Tanzshow " Let's Dance" mit Staffel 15 in eine neue Runde. Bisher hat der Sender RTL noch nicht alle teilnehmenden Kandidaten bekannt gegeben. Nur die Namen von sieben Promis stehen bereits fest. Wir möchten Ihnen diese hier vorstellen. Sobald wir die andere Hälfte kennen, werden wir sie hier entsprechend ergänzen.

Teilnehmer bei "Let's Dance" 2022: Kandidatinnen in Staffel 15

Michelle (49): Schlagersängerin

Schlagerstar Michelle, deren bürgerlicher Name Gisela Hewer lautet, ist es zwar gewohnt, auf der Bühne zu stehen, doch die Tanzshow stellt nochmal eine ganz neue Herausforderung dar, denn Erfahrung auf diesem Gebiet hat die 49-Jährige so gut wie gar nicht. Aber die Kandidatin von "Let’s Dance" 2022 hat ein Motto: "Wenn man will, kann man alles schaffen im Leben. Man muss an sich glauben."

Michelle Foto: RTL

Caroline Bosbach (32): Politikerin

Die Nachwuchspolitikerin muss sich als Tochter des CDUlers Wolfgang Bosbach besonders anstrengen, um den Erwartungen gerecht zu werden. Durch die Vox-Sendung "7 Töchter", an der die heute 32-Jährige gemeinsam mit ihrem Vater teilnahm, erlangte sie öffentliche Aufmerksamkeit. "Nun gehört sie zu den Kandidaten bei "Let’s Dance" 2022. Die Show soll nach eigenen Angaben die Reise ihres Lebens werden.

Caroline Bosbach Foto: RTL

Sarah Mangione (31): Schauspielerin

Die Moderatorin und Schauspielerin gehört ebenfalls zu den Kandidatinnen und Kandidaten von "Let’s Dance" 2022. Sie nimmt teil, um ihre Eltern stolz zu machen, denn die Tanzshow wird nun schon seit einer ganzen Weile auch bei der Familie zu Hause ausgestrahlt. Eigentlich hat sie mit dem Tanzen nicht so viel am Hut, doch das könnte sich nun ändern. Schon mit zehn Jahren war für die heute 31-Jährige klar, dass sie einmal in die schauspielerische Berufsrichtung gehen möchte. Heute kennt man sie aus Sendungen wie "Luke! Die Woche und ich", "WOW of the week" und "Unter uns".

Sarah Mangione Foto: RTL

Cheyenne Ochsenknecht (21): Model

Die 21-Jährige kennt Drucksituationen besonders gut. So ist sie schon als Model auf der Pariser Fashion Week gelaufen und stand für die Vogue vor der Kamera. Doch dann machte ihr Leben eine 360 Grad-Wendung. Vergangenes Jahr bekam sie ein Baby und zog auf einen Bauernhof, wo die junge Mutter nun mit "50 Rindern, 30 Schafen, 20 Schweinen, diversen Hühnern und einem Esel" und ihrer kleinen Familie lebt. Als Teilnehmerin von "Let's Dance" möchte Cheyenne Ochsenknecht sich einen Kindheitstraum erfüllen.

Cheyenne Ochsenknecht Foto: RTL

"Let's Dance", Staffel 15: Die männlichen Kandidaten

Mathias Mester (35): Leichtathletikstar

Der 35-Jährige kann in seiner Laufbahn schon zahlreiche Erfolge aufweisen. So darf er sich mehrfacher deutscher Meister, mehrfacher Europameister und siebenfacher Weltmeister im Leichtathletik nennen. Mathias Mester ist kleinwüchsig, daher ist dem Kandidaten bei "Let's Dance" 2022 vor allem eines wichtig: "Ich möchte auf Augenhöhe tanzen."

Mathias Mester Foto: RTL

Timur Ülker (32): Schauspieler

Bei "GZSZ" und seinem eigenen Spin-Off "Nihat - Alles auf Anfang" flogen Charakter Nihat die ein oder anderen Frauenherzen zu. Nun geht es dem 32-Jährigen vor allem um ein Frauenherz: Das seiner Mama. Denn die möchte er als einer der Kandidaten bei "Let's Dance" 2022 glücklich machen - und für sie gewinnen.

Timur Ülker Foto: RTL

Hardy Krüger jr. (53): Schauspieler und Autor

Nach eigenen Angaben hat der 53-jährige Schauspieler, den man aus Filmen wie "Dracula" oder "Stauffenberg" eher wenig Tanztalent und noch weniger Rhythmusgefühl. Sogar seine Frau unterstützt diese Aussagen. Doch das ist etwas, das den Buchautor nur noch mehr anspornt. Er möchte es als einer der Teilnehmer von "Let's Dance" 2022 sowohl sich selbst als auch seiner Frau beweisen, dass das beides Tatsachen sind, die man lernen kann. Daher freut er sich sehr auf das Tanz-Abenteuer.

Hardy Krüger jr. Foto: RTL