"Let's Dance"-Nachwuchs: Baby Hänni ist da

Profitänzerin Christina Hänni und der Sänger Luca Hänni sind eines der großen Liebespaare bei "Let's Dance": Sie waren erst Tanz-, dann Ehepaar - und jetzt sind sie auch Eltern.

Sänger Luca Hänni und seine Frau Christina sind Eltern geworden. "Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin!", schrieb Christina Hänni auf Instagram. "Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben."

Die drei genießen nun "unsere gemeinsame Kennenlernzeit", hieß es weiter in dem mit Herzen gezierten Instagram-Post. Dazu stellte Hänni ein Bild mit einem Baby-Füßchen in den Elternhänden.

2020 haben sich der Sänger Luca Hänni (29, "Don't Think About Me") und die Profi-Tänzerin Christina (34), damals noch mit dem Nachnamen Luft, als Teilnehmer der RTL-Tanzshow " Let's Dance" kennengelernt und belegten gemeinsam den dritten Platz. Die Liebesbeziehung habe sich erst nach dem Showfinale entwickelt, erzählten beide später. Schon während der Show waren immer wieder Gerüchte um einen Flirt der beiden aufgekommen. Seit August 2023 sind sie verheiratet.

Noch mehr "Let's Dance"-Babys

2024 ist die "Let's Dance"-Familie nicht nur um das Hänni-Baby angewachsen: Auch das Tänzer-Paar Renata und Valentin Lusin hat eine Tochter bekommen. Stella erblickte während der 17. Staffel im März das Licht der Welt, Vater Valentin pausierte daher vorübergehend als Tänzer der Show.

Zuwachs erwartet noch die Familie Ionel: Wie sie im April bekannt gaben, bekommen Profitänzer Patricija (29) und Alexandru (29) erneut Nachwuchs. Laut einem Instagram-Post vom Samstag ist Patricija inzwischen im siebten Schwangerschaftsmonat und es werden Zwillinge. Die Ionels haben bereits einen kleinen Sohn.

(dpa)