"Let's Dance"-Profi packt aus: "Mein erster Gedanke war 'Bitte nicht sie!'"

An der berüchtigten Kennenlern-Show am Anfang jeder "Let's Dance"-Staffel hängt viel. Ein Profitänzer erinnert sich in der RTL-Revue mit gemischten Gefühlen daran.

Die Spannung auf dem Parkett während der großen Kennenlern-Show von "Let's Dance" vor jeder Staffel ist förmlich mit den Händen zu greifen. Das ging auch den Promi-Kandidaten der 17. Staffel von "Let's Dance" 2024 vor der diesjährigen Tanzpaar-Lotterie so. Doch ebenso fiebern die Profitänzerinnen und -tänzer der Erfolgsshow der Auslosung mit - schließlich haben auch auch sie ihre Favoriten, wie etwa Sharon Battiste bei Let's Dance 2023.

Ein Profitänzer packte bei der am Karfreitag ausgestrahlten RTL-Revue nun aus, welche Tanzpartnerin er 2019 eigentlich unbedingt vermeiden wollte, und warum er am Ende trotzdem glücklich mit ihr wurde.

"Let's Dance": Profitänzer wollte 2019 eine Tanzpartnerin unbedingt vermeiden

2019 gehörte Profitänzer Evgeny Vinokurov (33) das erste Mal zum "Let's Dance"-Tanzprof-Ensemble. Bei " Let's Dance - Die Magic Moments der Profis" schwelgte der gebürtige Russe in Erinnerungen: "Ich kam natürlich mit einem sportlichen Mindset an, wollte etwas gewinnen und etwas beweisen", erinnert er sich an seine Debüt-Sendung vor fünf Jahren.

Bei der Kennlernshow der 12. Staffel bekam er dann ausgerechnet Trash-TV-Kultfigur und Ex-Dschungel-Königin Evelyn Burdecki (35) aka die "Blitzbirne" zugeteilt: "Mein erster Gedanke war: ‚Bitte nicht sie!‘", so der 33-Jährige gegenüber RTL.

Tänzer Evgeny Vinokurov: "Ich habe angefangen, sie so zu lieben, wie sie ist"

In der ersten Trainingsphase bestätigten sich die anfänglichen Sorgen des Profitänzers: "Die ersten drei bis vier Wochen waren für mich schwierig. Evelyn hatte eine eigene Arbeitsmoral". Doch im Laufe der Staffel verbesserte sich die Chemie zwischen den beiden ungleichen Tanzpartnern. "Ich habe angefangen, sie so zu lieben, wie sie ist", so Vinokurov.

Auch seinen sportlichen Ehrgeiz konnte der erfolgreiche Turnier-Profitänzer im Laufe der Staffel ablegen. "Ich habe durch sie verstanden, dass 'Let’s Dance' Unterhaltung ist. Es geht darum, die Leute einzubeziehen", fand der Profi versöhnliche Worte in Richtung Evelyn in der RTL-Revue. Am Ende belegte das Tanzpaar übrigens den 5. Platz.

