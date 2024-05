Let’s Dance: Überraschungsbabyparty für Christina Hänni

Drei Freundinnen haben Christina Hänni mit einer Babyparty überrascht. Was die schwangere Let’s Dance-Tänzerin dazu gesagt hat, lesen Sie hier.

Die schwangere Let’s Dance-Tänzerin Christina Hänni wurde von ihren Freundinnen mit einer Babyparty überrascht. Wie die Überraschung bei Hänni ankam, verraten wir Ihnen in diesem Text.

Übrigens: Christina und Luca Hänni waren sich lange unsicher, ob sie verraten sollen, welches Geschlecht ihr Kind haben wird. Doch jetzt haben sie in ihrem Podcast überraschend erzählt, ob ihr Baby ein Junge oder ein Mädchen wird.

Babyparty: Christina Hänni wird von ihren Freundinnen überrascht

„Es war sooo toll!“ Drei Freundinnen haben für Christina Hänni (34) am vergangenen Wochenende eine Überraschungsbabyparty organisiert. Die Let’s Dance-Tänzerin war begeistert. Wie RTL berichtet, hat Hänni in einer Instagram-Story geschwärmt: „Es war sooo toll! Es war einfach so toll!“

Nach der Party ist Hänni noch mit ihrem Mann, dem Singer und Songwriter Luca Hänni (29), essen gegangen. In einer Instagram-Story hat sie dazu laut RTL geschrieben: „Wir waren zu viert, vier Mädels, und danach sind wir noch essen gegangen, hatten einen Pärchenabend sozusagen. Und das haben wir halt lange dann nicht mehr, deswegen war’s richtig, richtig toll“.

Das sagt Let’s Dance -Star Christina Hänni zur Überraschungsparty

Die Instagram-Storys zur Überraschungsparty sind mittlerweile wieder offline. Aber auf ihrem Profil hat Christina Hänni zwei Fotos und ein kurzes Video von der Party geteilt.

Auf dem ersten Foto sieht man, wie Hänni und ihre Freundinnen in die Kamera lächeln. Im Hintergrund: weiße und rosafarbene Luftballon.

lächeln. Im Hintergrund: weiße und rosafarbene Luftballon. Das zweite Bild zeigt eine blau-weiße Torte.

Und auf dem Video sieht man unter anderem einen Tisch mit Herz-Konfetti darauf.

Dazu schreibt Hänni: „Danke von Herzen, dass es euch gibt und ihr euch für mich so eine Mühe gemacht habt! Ich hab den Tag von Herzen soooo genossen! Danke, dass ich in der Schweiz so tolle Freundschaften gefunden hab und ihr für mich da seid! Merci!“

Schon gewusst? Christina Hänni ist nicht der einzige Let's Dance-Star, der schwanger ist. Auch Patricija und Alexandru Ionel haben Baby-News verkündet. Außerdem wurden Renata und Valentin im März Eltern. Und Isabel Edvardsson hat vor kurzem Baby Nummer drei bekommen.