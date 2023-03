"Let's Dance": Wer ist am 17. März 2023 rausgeflogen?

Bei "Let's Dance" 2023 ist am 17. März 2023 ein weiteres Tanzpaar ausgeschieden. Wer ist rausgeflogen und welche Teilnehmer sind weiter? Das erfahren Sie hier.

Die vierte Folge von " Let's Dance 2023" stand unter dem Motto "80er Jahre". In bunten Kostümen tanzten die Kandidaten und Kandidatinnen ums Weiterkommen. Younes Zarou und seine Tanzpartnerin traten mit einer Performance zu "Take on me" auf und versuchten sich damit in das Herz der Jury und der Zuschauer und Zuschauerinnen zu tanzen. Am Ende reichte es aber nicht für die nächste Show.

"Let's Dance": Wer ist ausgeschieden am 17. März 2023?

Der Tik Tok Star Younes Zarou ist raus. Auch wenn die Jury bestehend aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi die Performance des Tanzpaares mit 19 Punkten noch im Mittelfeld einordnete, bekamen die beiden zu wenige Zuschauestimmen und schieden somit aus. Der 25-Jährige tanzte sich bisher mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (32) durch die Show.

Für TikTok-Star Younes Zarou und Profitänzerin Malika Dzumaev hat es sich bei "Let's Dance" ausgetanzt. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

"Let's Dance" 2023: Wer ist raus?

Welche Kandidatinnen und Kandidaten von Let's Dance" 2023 sind bisher rausgeflogen? Das ist die Übersicht:

Younes Zarou (raus in Folge 4)

Natalia Yegorova (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Comedian Abdelkarim (raus in Folge 2)

Model Alex Mariah Peter (raus in Folge 1)

Welche Kandidaten und Kandidatinnen sind bei "Let's Dance" weiter?

Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich durch die vierte Show gekämpft und dürfen nächsten Freitag wieder im Kölner Studio ihr Können beweisen:

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi

YouTuberin und Unternehmerin Sally Özcan

und Unternehmerin Schauspielerin, YouTuberin und Moderatorin Julia Beautx

und Moderatorin Schauspielerin und Ex-Bachelorette Sharon Battiste

YouTube- und Twitch-Star Knossi

Mentalist und Autor Timon Krause

Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy

Sternekoch Ali Güngörmüş

Handballspieler Michael “Mimi” Kraus

Model Anna Ermakowa

Show 4 von "Let's Dance" 2023: Ganze Folge als Wiederholung sehen

RTL übernimmt die Übertragung von "Let's Dance" 2023. Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie online nachholen. Der Sender bietet die Wiederholung auf der Plattform RTL+ an.

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance"?

Die Sendetermine von Let's Dance" 2023 gibt es jede Woche am Freitag - immer um 20.15 Uhr gibt es eine neue Folge auf RTL. Weiter geht es also am 24. März 2023. (sge)