"Let the music play"-Promi-Special: Alle Infos zur Übertragung und den Kandidaten

Ende Februar war ein Promi-Special der Sat.1-Show "Let the music play" im TV zu sehen. Wir haben alle Infos zu den Promi-Kandidaten und zur Übertragung für Sie.

In dem Sat.1-Musik-Quiz "Let the music play" müssen die Kandidaten auf ihr Gehör vertrauen: Die Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es, den von der Studio-Band gespielten Song am schnellsten zu erkennen. Für das Promi-Special hat der Sender acht prominente Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen, die in zweier Teams gegeneinander antreten. In der regulären Show erwartet den Gewinner ein Preisgeld von 10.000 Euro. Im Promi-Special von "Let the music play" können die prominenten Gäste bis zu 50.000 Euro für den guten Zweck erspielen.

Wann gibt es die Spezial-Ausgabe von "Let the music play" live im TV und Stream zu sehen? Wie läuft die Übertragung? Welche prominenten Kandidatinnen und Kandidaten werden in der Show zu Gast sein? Wer übernimmt die Moderation der Sendung? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier in diesem Artikel für Sie.

"Let the music play"-Promi-Special: Übertragung im TV und Stream

Die Spezial-Ausgabe von "Let the music play" mit prominenter Besetzung gab es gestern, am 25. Februar, um 20.15 Uhr live im TV bei Sat.1 zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen konnten Sie die Musik-Show auch im Live-Stream auf der Homepage von Sat.1 ansehen. Alternativ gab es "Let the music play" auch auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Beide Varianten sind kostenlos, auf der Homepage des Senders brauchen Sie jedoch ein Benutzerkonto, um den Live-Stream verfolgen zu können.

Video: SAT.1

Wiederholung des "Let the music play"-Promi-Specials

Wenn Sie am Freitag schon etwas vorhatten, dann können sie das Promi-Special von "Let the music play" auch in der Wiederholung sehen. Die Show wurde wenige Stunden nach der Erstausstrahlung in der Nacht auf den 26. Februar erneut gezeigt und darüber hinaus wird es die Sonderausgabe auch am Sonntag, den 27. Februar 2022, noch einmal bei Sat.1 zu sehen geben. Das sind die Termine der Wiederholungen im Überblick:

26.02.2022, 00.25 Uhr

27.02.2022, 11:25 Uhr

Außerdem können Sie die Sendung nach der Ausstrahlung sowohl auf der Homepage von Sat.1 als auch auf der Streaming-Plattform Joyn abrufen.

"Let the music play"-Promi-Special: Diese prominenten Kandidaten sind dabei

Insgesamt acht Promis hat Sat.1 für die Spezial-Ausgabe eingeladen. Sie treten in Zweierteams gegeneinander an und versuchen die vorgespielten Songs am schnellsten zu erraten. Neben den bereits bekannten Spielen wie "Song Poker" und "Song Buzzer" wird es beim Promi-Special auch neue Formate wie "Platten sortieren" und "Rückwärts singen" zu sehen geben. Diese prominenten Gäste sind in der Show dabei:

Wolff-Christoph Fuss und Ross Antony

und Ross Antony Sophia Thomalla und Silvio Heinevetter

Max Giesinger und Andrea Kiewel

und Guildo Horn und Janin Ullmann

"Let the music play"-Promi-Special: Moderator Amiaz Habtu

Der Moderator und Musiker Amiaz Habtu, der unter anderem auch für Vox "Die Höhle der Löwen" präsentiert, moderiert sowohl die reguläre als auch die Promi-Version von "Let the music play". Als Kind kam Habtu mit seiner Familie aus Äthiopien nach Deutschland, studierte hier Betriebswirtschaftslehre, schlug dann jedoch einen anderen Karriere-Weg ein. Seit 2004 ist er als Moderator im deutschen Fernsehen zu sehen und hat unter anderem "Grill den Henssler", "Prominent" und "Jetzt wird's schräg" moderiert. Neben seiner Arbeit als Moderator macht Habtu auch Musik. 2019 veröffentlichte er sein erstes Album "Von A bis Z" und brachte bisher bereits sechs Singles auf den Markt. (AZ)