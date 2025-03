„Let‘s Dance“ 2025: Das sind die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

Auch Anfang 2025 erwartet die Zuschauer eine neue Staffel von „Let’s Dance“. Wie gewohnt wird die Sendung von RTL übertragen. Die Teilnehmer der Staffel 18 treten mit Unterstützung professioneller Tänzer an und kämpfen um den Sieg – oder vielmehr um den besten Tanz. Dabei werden sie von der „Let’s Dance“-Jury, die ihre Leistungen genau bewertet, unter die Lupe genommen.

Selbstverständlich wird die Show auch in dieser Staffel wieder von zwei Moderatoren begleitet: RTL setzt erneut auf das bewährte Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, die durch die Sendetermine führen. Hier ein kurzer Blick auf die beiden Moderatoren.

Moderatoren von „Let‘s Dance“ 2025: Das ist Moderator Daniel Hartwich

Daniel Hartwich gehört bei RTL sozusagen zum Inventar des Fernsehsenders. Shows wie „Das Supertalent“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und natürlich „Let’s Dance“ haben ihn zu einem der bekanntesten Gesichter des Privatsenders gemacht.

Der gebürtige Frankfurter, der nach seinem Studium der Germanistik und Politik für Radio und Fernsehen tätig war, sammelte erste Erfahrungen bei ZDF und KiKa in verschiedenen Kindersendungen. Später startete er seine Karriere bei den Privatsendern und moderierte 2008 bereits „Das Supertalent“ sowie „Let’s Dance“ gemeinsam mit Nazan Eckes und später Sylvie Meis (damals noch Sylvie van der Vaart). Die Co-Moderation an der Seite prominenter Frauen gehört also zu seinen Spezialitäten.

Seit 2020 moderiert der 46-Jährige auch bei RTL die Shows „Zeig uns Deine Stimme!“, „Lego Masters“ und seit 2022 „Ohne Limit“. 2024 war er zudem Moderator bei „Big Bounce – Die Trampolin-Show“ – damit ist er nicht nur in „Let’s Dance“, sondern auch in vielen anderen erfolgreichen Formaten eine feste TV-Größe.

Icon Vergrößern Daniel Hartwich ist Moderator bei "Let's Dance" 2023. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Daniel Hartwich ist Moderator bei "Let's Dance" 2023. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archiv)

Victoria Swarovski ist bei „Let‘s Dance“ 2025 wieder Moderatorin

Victoria Swarovski wurde 1993 in Innsbruck geboren und wuchs unter anderem in Deutschland auf, wo sie ein Internat in Rosenheim besuchte. Ihre Karriere begann im Alter von 16 Jahren, als sie sich eigenständig einen Auftritt in einer Fernsehsendung von Mario Barth sicherte. Beim zufälligen Treffen in einem Supermarkt überzeugte sie den Comedian spontan von ihrem Gesangstalent, was schließlich zu ihrer Einladung in die Show führte. 2010 erhielt sie ihren ersten Plattenvertrag.

Als Tochter des Swarovski-Konzernchefs wollte sich Victoria nicht nur auf den Erfolg des Familienunternehmens verlassen, sondern strebte eine eigene Karriere an. Sie trat zunächst ohne ihren bekannten Nachnamen auf und veröffentlichte ihre Debütsingle „One in a Million“ unter dem Künstlernamen Victoria S.

Ein Meilenstein in ihrer Karriere war 2016, als sie bei der neunten Staffel von „Let’s Dance“ als Kandidatin teilnahm. Mit ihrem Profi-Tanzpartner meisterte sie die anspruchsvollen Tänze und beeindruckte nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury. Am Ende setzte sie sich im Finale durch und wurde zur „Dancing Star 2016“ gekrönt.

Icon Vergrößern Auch Victoria Swarovski gehört auch 2025 wieder zum Moderatoren-Team von „Let‘s Dance“. Foto: Jens Kalaene, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch Victoria Swarovski gehört auch 2025 wieder zum Moderatoren-Team von „Let‘s Dance“. Foto: Jens Kalaene, dpa (Archivbild)

Swarovski saß 2016 nach ihrem Erfolg bei „Let’s Dance“ gemeinsam mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury von „Das Supertalent“. Zwei Jahre später, 2018, übernahm sie zusammen mit Daniel Hartwich die Moderation der RTL-Tanzshow und trat damit die Nachfolge von Sylvie Meis an. 2020 war sie erneut bei „Das Supertalent“ zu sehen, diesmal aber als Moderatorin. 2024 moderierte sie erneut „Das Supertalent“. Zudem tritt sie in Spielshows wie „Wer weiß denn sowas?“ auf.

Auch vor der Kamera als Schauspielerin war Victoria Swarovski bereits erfolgreich. 2021 spielte sie in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ die Rolle einer Tanzlehrerin auf den Malediven. Im selben Jahr gründete sie die vegane Kosmetiklinie „Orimei“, die sie seitdem erfolgreich vermarktet.

2025 kehrt Victoria Swarovski als Moderatorin von „Let’s Dance“ zurück und ist mittlerweile kaum aus der Show wegzudenken. Neben ihrer Karriere als Moderatorin und Sängerin engagiert sie sich auch in sozialen Projekten und setzt sich für wohltätige Zwecke ein.