Das ist die Jury von „Let‘s Dance“ 2025 - Alle Infos zu den drei Juroren

Seit Ende Februar 2025 ist es wieder soweit: Eine neue Staffel der beliebten Tanzshow „Let‘s Dance“ läuft regelmäßig im deutschen Fernsehen. Der genaue Starttermin ist ein Freitag: Die erste Folge lief am 21. Februar 2025. Doch wer sitzt hier in der Jury?

Ohne Spannung vorwegzunehmen: Es gibt keine Überraschungen. Die Jury von „Let‘s Dance“ 2025 besteht weiterhin aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Das eingespielte Juroren-Team bewertet auch in der kommenden Staffel die tänzerischen Leistungen der prominenten Teilnehmer. Auch beim Moderatorenteam bleibt alles beim Alten: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen erneut gemeinsam durch die Sendung. Victoria Swarovski übernahm 2018 die Moderation von Sylvie Meis.

Die Show wird weiterhin im Free-TV auf RTL ausgestrahlt und bleibt ihrem bewährten Konzept treu. Neu sind hingegen die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten, die sich gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern über mehrere Wochen einem intensiven Training unterziehen, um auf der Bühne live zu performen. Insgesamt 14 prominente Tänzerinnen und Tänzer kämpfen 2025 um den Titel „Dancing Star“. Unter anderem mit dabei: Comedian Osan Yaran, Influencerin Paola Maria und Entertainer Marc Eggers.

Sie möchten mehr über die drei Jury-Mitglieder erfahren? In diesem Artikel stellen wir Ihnen die drei Juroren genauer vor. Einer von ihnen ist bereits seit fast 20 Jahren fester Bestandteil der „Let‘s Dance“-Jury.

Die Jury von „Let‘s Dance“ 2025

Die drei Jury-Mitglieder sind ein eingespieltes Team und begleiten die Sendung gewohnt professionell und humorvoll zugleich. Sie bewerten die Tanzperformances der Kandidaten von „Let‘s Dance“ 2025. Wir haben für Sie einen Blick auf den Werdegang der drei Juroren geworfen. Doch was machen sie eigentlich, wenn sie nicht gerade tanzende Promis bewerten? Wir stellen Ihnen das Trio kurz vor.

Motsi Mabuse ist Mitglied der „Let‘s Dance“ -Jury 2025

Die Tänzerin und Tanztrainerin Motsi Mabuse wuchs in Südafrika auf und zog mit 18 Jahren nach Deutschland. Inzwischen besitzt sie die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt in Frankfurt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk betreibt sie eine Tanzschule in Eschborn.

In den Staffeln 2 und 3 von „Let‘s Dance“ trat Motsi Mabuse noch als Profitänzerin auf und unterstützte die prominenten Kandidaten Guildo Horn und Rolf Schneider. 2011 hat die Tänzerin die Seiten gewechselt und gehört seitdem fest zur Jury. Darüber hinaus ist sie regelmäßig in weiteren TV-Formaten zu sehen, unter anderem als Jurorin bei „Das Supertalent“. Im Dezember 2024 überraschte Motsi Mabuse, als sie beim britischen Weihnachtsspecial von „The Masked Singer“ im Kostüm eines Truthahns auftrat.

Motsi Mabuse gehört auch weiterhin zur eingespielten Jury von „Let's Dance". Foto: Andreas Arnold, dpa (Archivbild)

Juroren bei „Let‘s Dance“ 2025 - wieder dabei: Jorge González

Jorge González stammt ursprünglich aus Kuba, verließ jedoch das Land, da seine Homosexualität dort nicht akzeptiert wurde. Nach seinem Schulabschluss studierte er im slowakischen Bratislava Nuklearökologie, eine Wissenschaft, die sich mit der Ausbreitung radioaktiver Strahlung befasst. Während des Studiums begann er parallel seine Modelkarriere.

Nach seinem Studienabschluss zog er nach Deutschland, wo er seit über 20 Jahren in Hamburg lebt. Dort ist er unter anderem als Choreograf und Stylist tätig. Zudem engagiert sich González als Tierliebhaber und zeigte sich bereits in Kampagnen der Tierschutzorganisation PETA.

Bekanntheit erlangte er 2009 als Laufstegtrainer in der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“. Seitdem war er regelmäßig in verschiedenen TV-Sendungen zu sehen und ist seit 2013 festes Mitglied der Jury von „Let‘s Dance“.

Jorge González ist Juror bei „Let's Dance" 2025. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild)

Joachim Llambi gehört schon lange zur „Let‘s Dance“-Jury

JJoachim Llambi gilt in der Jury von „Let‘s Dance“ als besonders streng und kritisch. Eine gute Punktzahl gibt es bei ihm nicht geschenkt. Früher war er selbst professioneller Turniertänzer und erreichte in der Sektion „10 Tänze“ die Finalrunden der Europa- und Weltmeisterschaft. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere wurde er Wertungsrichter. Von 1997 bis 2012 war der ausgebildete Bankkaufmann zudem als Börsenmakler in Frankfurt tätig.

Joachim Llambi ist aus der Jury von „Let‘s Dance“ nicht mehr wegzudenken. Der Sohn eines Spaniers und einer Deutschen gehört seit 2006 zum festen Bestandteil der Sendung. Wie seine Kollegen in der Jury ist auch er regelmäßig in anderen TV-Sendungen zu sehen, beispielsweise Anfang des Jahres 2025 in der Neujahrsfolge der ZDF-Serie „Das Traumschiff“.

Bleibt „Let's Dance" auch 2025 erhalten: Joachim Llambi. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Archivbild)