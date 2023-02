Plant "letzte Generation" jetzt Aktionen auf Autobahnen?

Die "letzte Generation" plant offenbar ein neues Großprojekt. Ihr Ziel in den kommenden Monaten soll es sein, den Verkehr auf den Autobahnen auszubremsen.

Die Methoden der Klimaprotestgruppe "letzte Generation" werden immer radikaler. Ihr nächstes Großprojekt in den kommenden Monaten soll die Autobahn sein, wie aus internen Strategiepapieren hervorgeht. Das systematische Ausbremsen des Verkehrs hat laut einem Bericht der Welt dabei oberste Priorität.

Auf Twitter sucht die "letzte Generation" nach Freiwilligen, die einen Lkw-Führerschein hätten und "ihre Fähigkeiten für unser aller Überleben" einsetzen wollten. Erster Zielort für Aktionen mit einem Lastwagen soll laut der Welt Berlin sein. Doch sie sollen auch über die Hauptstadt hinaus ausgeweitet werden.

Es soll so lange solche Aktionen geben, bis "die politisch Verantwortlichen entweder die Forderung erfüllen, eine weitere Durchführung unverhältnismäßig oder gar unmöglich erscheint", heißt es in den internen Papieren. Unterbrochen werden sollen die Proteste nur im Ernstfall, also bei einem Unfall oder Ähnlichem.

"Letzte Generation" blockierte schon im Oktober Autobahn

Eine erste Aktion auf einer Autobahn gab es bereits im vergangenen Oktober. Wie focus berichtet, setzten sich Aktivisten in zwei Autos auf der Autobahn zwischen Braunschweig und Magdeburg nebeneinander, fuhren neben einem Lkw und hielten das Tempo. An der Heckscheibe, auf dem Dach und auf der Motorhaube waren Spruchbänder mit der Aufschrift "Tempolimit jetzt" angebracht.

"Letzte Generation": Widerstand soll größer als je zuvor werden

"2023 wird unser Widerstand größer als je zuvor", hatten Aktivisten auf einer Pressekonferenz Anfang Februar verkündet. Die Proteste werden laut der Ankündigungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens stattfinden. Die "letzte Generation" will an bekannten Protesten festhalten, diese allerdings mit deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführen. Regionen in allen Teilen Deutschland könnten betroffen sein.