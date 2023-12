Medienbericht: Lufthansa fordert 740.000 Euro von "Letzter Generation"

Einem Medienbericht zufolge könnten auf die Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" Schadensersatzforderungen von bis zu 740.000 Euro zukommen. Konkret geht es um drei Flughäfen.

Die Airline Eurowings hat stellvertretend für alle Tochterfirmen der Lufthansa insgesamt 740.000 Euro Schadensersatz von der Gruppe "Letzte Generation" gefordert. Das berichtete die Zeitung Bild am Sonntag.

"Letzte Generation": Schadensersatz der Lufthansa für Klimaproteste

Bei Protestaktionen auf den Rollfeldern der Flughäfen Hamburg und Düsseldorf im Juli dieses Jahres blockierte die "Letzte Generation" insgesamt 81 Flüge der Lufthansa-Gruppe. Betroffen waren rund 8500 Passagiere in Hamburg, weshalb die Airline Schadensersatz in Höhe von 400.000 Euro fordert. Wegen rund 5000 betroffener Passagiere in Düsseldorf kommen 220.000 Euro dazu.

Proteste am Flughafen BER verhinderten im November 2022 außerdem Starts und Landungen von 35 Lufthansa-Maschinen, die ebenfalls rund 5000 Menschen transportieren sollten. Laut Airline entstand ein Schaden von rund 120.000 Euro. Die Zahlungsaufforderungen gingen jeweils an einzelne Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation". Bisher ist noch kein Geld bezahlt worden, berichtete die Zeitung weiter. (AZ)

