Unternehmen will Strafen der Letzten Generation doch nicht bezahlen

Aktivisten sollen Geldstrafen und Einsatzkosten der Polizei nach ihren Protesten bezahlen. Die Ökoworld AG wollte alle Strafen übernehmen. Jetzt hat sie sich aber umentschieden.

"Konsequenzen für den zivilen Ungehorsam sind grundsätzlich nachvollziehbar und wichtig für eine funktionierende Gesellschaft. Wenn es allerdings um einen Notfall namens Klimaschutz geht, kann man dies so aus meiner Sicht nicht praktizieren", so Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Ökoworld AG, laut einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag. Dieses wolle alle Strafzahlungen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation übernehmen, auch wenn das Unternehmen der Initiative nicht angehöre. "Damit möchten wir ein Signal senden, wie wichtig es ist, für den Klimaschutz aufzustehen, auch wenn man sich dafür hinsetzen und festkleben muss", begründete Platow den Plan.

Ökoworld will 20.000 Euro in Umwelt-Treuhandfonds überweisen

Doch nun hat sich Platow doch anders entschieden. Das Unternehmen sei nach der Ankündigung des Plans "massiv öffentlich angefeindet" worden, so der Geschäftsführer in einer Mitteilung vom Donnerstag. "Mit Kritik hatte ich gerechnet, allerdings nicht in diesem emotionalen Ausmaß", gestand Platow. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ökoworld AG seien persönlich angegriffen worden.

"Nach Abwägung der unterschiedlichen Kriterien waren meine Aussagen und deren Veröffentlichung in dieser Form nicht angemessen. Es war oder ist in keiner Weise meine Intention, zu Straftaten anzustiften, einen Freibrief für Straftaten auszustellen oder das Gesetz zu relativieren", so Platow. Statt die Strafen der Aktivistinnen und Aktivisten zu übernehmen will er nun 20.000 Euro in den Umwelt-Treuhandfonds überweisen. Das Geld komme "ausschließlich aus privaten Quellen von Gleichgesinnten und Weggefährt:innen".

Letzte Generation wurde zu Geldstrafen verurteilt

Nach ihren Klimaprotesten wurden mehrere Aktivistinnen und Aktivisten zu Geldstrafen verurteilt oder sie sollen die Einsatzkosten der Polizei bezahlen. Nachdem die Aktivistinnen und Aktivisten die Strafen bezahlt haben, wollte die Ökoworld AG die Gebühren zu 100 Prozent übernehmen und das Geld auf das jeweilige Privatkonto überweisen. Die Ökoword AG unterstützte bereits Klimaaktivistinnen und ‑aktivisten in Lützerath mit einer Spende in Höhe von 50.000 Euro.

Verkehrsminister Wissing traf Letzte Generation

Am vergangenen Dienstag hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit Vertretern der Letzten Generation getroffen. Die Gruppe hat danach ein positives Fazit gezogen, will aber ihre Proteste fortsetzen. "Das heutige Gespräch mit dem Verkehrsminister war menschlich respektvoll und äußert ergiebig", erklärte die Aktivistin Lea Bonasera. Der FDP-Politiker sagte in Berlin, er habe keine weiteren Termine vereinbart. Die Gruppe habe Interesse an einem Folgetermin gehabt. Wissing sagte, er habe deutlich gemacht, er verhandle nicht.