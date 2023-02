"Letzte Generation" startet wohl Protest-Marathon

Die "Letzte Generation" macht Ernst: Im Jahr 2023 soll der Widerstand größer werden. Am Montag begann nun ein Protest-Marathon.

"2023 wird unser Widerstand größer als je zuvor". Es war eine knackige Ansage, welche die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" am vergangenen Montag in einer Pressekonferenz machten. "Wir werden unsere Proteste in jede Stadt und in jedes Dorf in Deutschland tragen und dort friedlich den Alltag unterbrechen", sagte Aimée van Baalen, die als Pressesprecherin der Gruppierung fungiert. Ab Montag, den 6. Februar 2023, will die Letzte Generation nun die Proteste fortsetzen. Und wohl auch einen regelrechten Protest-Marathon starten. Erste Anzeichen dafür gibt es.

Letzte Generation: Proteste ab Montag im ganzen Land angekündigt

Die Proteste werden laut der Ankündigungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens stattfinden. Die Letzte Generation will an bekannten Protesten festhalten, diese allerdings mit deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführen. Die Proteste können in Regionen in ganz Deutschland stattfinden.

"Wir gehen davon aus, dass wir mit unseren Protesten so viel Druck auf die Bundesregierung ausüben werden, dass sie uns nicht mehr ignorieren kann", sagte Carla Hinrichs von der Letzten Generation: "Entweder sperren sie uns alle weg oder kommen unseren Forderungen nach einem Gesellschaftsrat nach." Laut der Gruppe ist die Letzte Generation "innerhalb eines Jahres unignorierbar geworden."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Gruppe haben in den letzten Monaten immer wieder mit ihren Protestaktionen für Aufsehen gesorgt. Sie klebten sich an Straßen fest, stürmten Rollfelder von Flughäfen und bespritzten Gemälde mit Tomatensoße. Nun ließ die Letzte Generation eine klare Forderung folgen: Von der Politik erwartet sie eine Notfallsitzung. Die Bundesregierung soll demnach die Einrichtung eines Gesellschaftsrats mit ausgelosten Mitgliedern einrichten. Dieser soll dann an der Zielsetzung arbeite, die Null-Emission bis 2030 erreichen zu können.

Am Montag machten zunächst Berichte über Straßensperren in Magdeburg die Runde. Womöglich der Beginn einer neuerlichen Protestwelle.

Letzte Generation: Bali-Debatte sorgt für Wirbel

Derzeit sieht sich die Klimaschutz-Gruppe dem Vorwurf der Doppelmoral ausgesetzt. Zwei Mitglieder der Gruppe waren zu einem Gerichtstermin geladen. Sie meldeten sich allerdings ab und brachten eine Urlaubsreise nach Bali als Grund vor. Seitdem tobt eine hitzige Debatte.

Lesen Sie dazu auch

Die Letzte Generation sieht den Vorwurf der Doppelmoral nicht gegeben. "Sich politisch gegen den Klimakollaps zu engagieren, geht oft damit einher, das eigene Leben umzustellen. Es ist jedoch keine Voraussetzung, dies zu tun", hieß es in einer Erklärung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung