"Letzte Generation" will am Montag Berlin lahmlegen

Die "Letzte Generation" will am Montag die gesamte Hauptstadt lahmlegen. Dafür haben die Aktivisten mehrere Blockaden geplant, die den Verkehr behindern sollen.

Ihr Ziel: Die gesamte Hauptstadt lahmlegen. Das kündigte die Klimagruppe "Letzte Generation" an. "Wir nehmen nicht mehr hin, dass diese Regierung sich nicht an unsere Verfassung hält. Wir nehmen nicht länger hin, dass die Regierung keinen Plan hat, wie die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen gestoppt werden kann. Wir leisten jetzt Widerstand!", teilte die "Letzte Generation" mit. Dafür sind am Montag mehrere Blockaden geplant, die den Verkehr in Berlin behindern sollen.

"Letzte Generation" will Berlin am Montag lahmlegen: Aktionen nicht befristet

Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren am Montag zunächst der Ernst-Reuter-Platz und die Hardenbergstraße in Charlottenburg, wo sich demnach sieben beziehungsweise fünf Klimaaktivisten festgeklebt hatten, betroffen. Kurze Zeit später berichtete die Polizei bereits von mehr als 20 Aktionen im Stadtgebiet. Die Blockaden erfolgten am Morgen etwa an der Pappelallee in Prenzlauer Berg, der Danziger Straße in Pankow, am Tempelhofer Damm in Tempelhof-Schöneberg und auf der Stadtautobahn A100 an der Konstanzer Straße.

Aktionen in Berlin: "Letzte Generation" beklagt fehlenden Klimaschutz

Die Aktionen der "Letzten Generation" sind nicht befristet. Erst wenn die Forderungen erfüllt sind, will die Gruppe die Proteste beenden. Die Berliner Polizei will nach eigenen Angaben mit bis zu 500 Beamten im Stadtgebiet unterwegs sein, um die Blockaden zu verhindern beziehungsweise schnell zu beenden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die "Letzte Generation" beklagt fehlenden Klimaschutz und verlangt die Einsetzung eines Gesellschaftsrats mit gelosten Mitgliedern. Die Gruppe fordert von der Politik einen Plan zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, mit dem die schlimmsten Folgen der Erderwärmung verhindert werden sollen.

Klimaaktivisten verzögern Start bei zweitem Formel-E-Rennen in Berlin

Bereits am Sonntag hat die "Letzte Generation" kurzzeitig den Start beim zweiten Rennen der Formel E in Berlin verzögert. Einige Aktivisten kletterten über den Zaun zur Rennstrecke und wollten sich nach Polizeiangaben auf dem Beton des ehemaligen Flughafens Tempelhof festkleben. Das Sicherheitspersonal verhinderte dies aber und trug sie von der Fahrbahn. Rund drei Minuten dauerte die Aktion, nach weiteren drei Minuten konnte das Rennen gestartet werden.

Die Klimagruppe der Letzten Generation begründete ihre Aktion in einer Mitteilung und kritisierte eine Energieverschwendung. "Da können wir uns noch so sehr freuen, dass es jetzt E-Autos sind, die über die Strecke brettern, die Rechnung geht nicht auf", sagte Aktivistin Maja Winkelmann der Mitteilung zufolge. Die Fahrzeuge der Formel E werden vollelektrisch betrieben.

Lesen Sie dazu auch

"Letzte Generation": Widerstand soll größer als je zuvor werden

"2023 wird unser Widerstand größer als je zuvor", hatten Aktivisten auf einer Pressekonferenz Anfang Februar verkündet. Die Proteste werden laut der Ankündigungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens stattfinden. Die "letzte Generation" will an bekannten Protesten festhalten, diese allerdings mit deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführen. Regionen in allen Teilen Deutschland könnten betroffen sein. (mit dpa)