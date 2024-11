Bohlen: Bilder kleiner Kinder nicht im Internet zeigen

Musiker Dieter Bohlen (70) hält nach eigener Aussage seine Kinder aus der Öffentlichkeit heraus - und mahnt auch andere Eltern an, es ihm gleichzutun. «Wenn ich Familienminister wäre, würde ich erst mal verbieten, dass kleine Kinder so auf Instagram und Tiktok gezeigt werden», sagte er der «Bild» (Samstag). «Darüber macht sich keiner Gedanken, was das vielleicht mit den Kindern macht.»

Heute sehe man bereits das erste Ultraschallbild bei Instagram, bevor das Kind auf der Welt sei, sagte der Musikproduzent, der Berichten zufolge Vater von sechs Kindern ist. «Dann kriegt man alles von denen mit, wie sie mit ihren Kindern kuscheln. Aber die Kinder können sich nicht wehren und sagen: "Papa, ich möchte das nicht!".»

Bohlen beschrieb sich als Vater in dem Interview so: «Das wird viele jetzt wundern, aber ich bin der liebste, aufopferungsvollste, tollste, netteste Vater dieses Planeten.» Er mache alles für seine Kinder. «Ich fahre sie zur Schule. Es gibt kein Nein, wenn sie mich etwas fragen. Deshalb bin ich auf der anderen Seite auch ein schlechter Vater.»