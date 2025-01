Brände in Hollywood: Maschmeyer besorgt um seine Familie

Auch die Familie von Finanzinvestor Carsten Maschmeyer (65) und seiner Ehefrau Veronica Ferres (59) ist von den Bränden rund um Hollywood betroffen. «Wir werden jetzt evakuiert und sind auf der Flucht», schrieb Ferres auf Instagram.

«Das ist ein absoluter Albtraum», sagte Maschmeyer der «Bild». «Eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. Ich fürchte um das Leben meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder und Enkelkinder.»

Laut «Bild» brannte das Haus, in dem Maschmeyers Sohn Maurice mit seiner Familie in Pacific Palisades zur Miete lebte, komplett aus. Der Investor befinde sich mit seiner Familie jetzt in Venice.

Mehrere verheerende Großbrände haben seit Dienstag Los Angeles erfasst und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Medienberichten zufolge sind rund 130.000 Menschen auf der Flucht und mehr als 1.000 Gebäude zerstört worden.