Britische Autorin Jilly Cooper nach Sturz mit 88 gestorben

Die britische Romanautorin Jilly Cooper ist nach einem Sturz im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte ihre Agentur Curtis Brown in einem Statement mit. Demnach war Cooper am Sonntag gestorben. «Ihr unerwarteter Tod ist ein völliger Schock», schrieben ihre Kinder Felix und Emily laut der Mitteilung.

Am bekanntesten war die Autorin nach Angaben der Nachrichtenagentur PA für ihre Liebesromane der Reihe Rutshire Chronicles mit dem Springreiter Rupert Campbell-Black als Protagonist. Eines der Bücher, «Rivals», wurde zuletzt von Disney+ als Fernsehserie adaptiert.

Cooper galt auch als Freundin von König Charles III. und Königin Camilla. Die Königin zeigte sich bestürzt über den Tod der Autorin. Cooper sei «eine wunderbar witzige und mitfühlende Freundin» gewesen, schrieb sie in einem Statement. Nur sehr wenige Schriftsteller seien schon zu Lebzeiten eine Legende, «aber Jilly war eine davon». Sie hoffe, dass Coopers Jenseits «voller unglaublich gut aussehender Männer und treuer Hunde» sein werde.