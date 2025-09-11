Icon Menü
Leute: Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Leute

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Über seine Zeit im Gefängnis hat Boris Becker ein Buch geschrieben. Zur Premiere in Berlin bringt er seine Frau mit - Lilian zeigt ihren Babybauch.
Von dpa
    Zur Premiere kamen gleich mehrere Familienmitglieder.
    Zur Premiere kamen gleich mehrere Familienmitglieder. Foto: Annette Riedl/dpa

    Der frühere Tennisprofi Boris Becker (57) hat zur Premiere seines neuen Buchs gleich mehrere Familienmitglieder mitgebracht. Begleitet wurde er in Berlin von seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er sein fünftes Kind erwartet. Beide leben im italienischen Mailand.

    Auch sein Sohn Noah Becker, seine Schwester Sabine Becker-Schorp sowie seine Nichte und sein Neffe kamen ins Delphi-Filmtheater. «Es ist ein besonderer Tag für mich», sagte Becker auf der Bühne.

    Im Buch «Inside. Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen» setzt sich Becker mit seiner Haftzeit in Großbritannien auseinander. Dort war er mehrere Monate im Gefängnis, weil er in einem Insolvenzverfahren Vermögenswerte nicht ordnungsgemäß angegeben hatte.

    Boris Becker mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro.
    Boris Becker mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro. Foto: Annette Riedl/dpa
