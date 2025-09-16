Carpendale bewegt von Auftritt mit Jürgen Drews

Howard Carpendale (79) hat in der Dortmunder Westfalenhalle einen besonderen Moment erlebt - den gemeinsamen Auftritt mit Jürgen Drews (80). «Wir singen möglicherweise zum letzten Mal zusammen und das bewegt einen», sagte Carpendale danach. «Dem Jürgen geht es nicht besonders gut. Man merkte, wie emotional das Publikum war während dieses Lieds.»

Jürgen Drews («Ein Bett im Kornfeld») leidet an einer Nervenkrankheit namens Polyneuropathie. Die Krankheit spielte eine große Rolle bei Drews' Entscheidung, seine Karriere zu beenden. Im Januar 2023 war seine offizielle Abschiedsshow in der ARD ausgestrahlt worden.

Für Carpendale gab Drews nun ein kurzes Bühnen-Comeback - bei der Giovanni-Zarrella-Show zu Ehren Carpendales vor dessen 80. Geburtstag (am 14. Januar 2026). Die Show wird am kommenden Samstag (20. September) um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Drews selbst war im April 80 Jahre alt geworden.

Icon vergrößern Jürgen Drews (l) ist schon 80 Jahre alt, Howard Carpendale wird es im kommenden Jahr. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jürgen Drews (l) ist schon 80 Jahre alt, Howard Carpendale wird es im kommenden Jahr. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa