Chrissy Teigen spricht sich für Social-Media-Sperrstunde aus

Wenn es nach dem Model Chrissy Teigen ginge, sollten soziale Netzwerke zwischen 18.00 Uhr und 6.00 Uhr am Morgen nicht verfügbar sein. Die Regierung oder eine Ethik-Kommission sollten veranlassen, soziale Medien in dieser Zeit abzuschalten, sagte Model und Kochbuch-Autorin Teigen laut dem Branchenportal «People» in ihrer Instagram-Story.

«Ich glaube, eines Tages wird es diese unglaubliche Regel geben», so die 39-Jährige weiter. «Das Leben war toll, es war großartig früher», bevor es diese Netzwerke gab. Es sei sicherlich schwierig, sich diese Idee in der Realität vorzustellen - «aber es ist machbar». Social Media sollte nicht das Leben bestimmen.

Die Idee kam Teigen, nachdem Tiktok am Wochenende in den USA kurzzeitig nicht mehr verfügbar war. Mittlerweile ist die App wieder zurück. Chrissy Teigen ist seit 2013 mit dem Sänger John Legend verheiratet. Das Paar hat vier Kinder.