Demi Lovato ist verlobt: "Ja, ja, ja, eine Trillion Mal ja!"

Die Sängerin erhielt einen Antrag von ihrem Freund Jordan Lutes - und reagiert überschwänglich. Auf Instagram teilt sie ihre Freude mit ihren Fans.

US-Sängerin Demi Lovato und der Rockmusiker Jordan Lutes wollen heiraten. "Meine Liebe, ich bin überglücklich, dich zu heiraten. Jeder Tag, den ich mit dir verbracht habe, war wie ein Traum, der wahr geworden ist", schrieb die 31-Jährige in einem Instagram-Post.

Dazu veröffentlichte sie zwei Fotos: Auf dem einen sind die beiden glücklich lächelnd umgeben von Rosenblättern und Kerzen zu sehen, auf dem anderen vermutlich ihre Verlobungsringe. "Ich liebe Dich, Baby", schrieb die Sängerin weiter.

Lutes teilte dieselben Bilder auf seinem Account und schrieb: "Gestern habe ich meine beste Freundin gefragt, ob sie mich heiraten will, und sie hat Ja gesagt. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen - und Gott sei Dank muss ich das jetzt auch nicht mehr." Lovato kommentierte den Post einige Stunden später mit: "Ja, ja, ja, eine Trillion Mal ja! Ich liebe dich so sehr, Schatz!"

Die beiden hatten sich bei der Arbeit an Lovatos Album "Holy Fvck" (2022) kennengelernt. Im Podcast "Ladygang" hatte Lovato im September diesen Jahres erzählt, dass sie sich beim ersten Treffen mit Lutes ganz unsicher gefühlt habe: "Ich habe meinen Freunden geschrieben "Oh mein Gott, der heißeste Typ überhaupt ist hier gerade reingekommen. Ich bin so nervös! Ich weiß gar nichts mit mir anzufangen.""

