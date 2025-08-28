Icon Menü
Leute: Denzel Washington: Ich schaue keine Filme

Leute

Denzel Washington: Ich schaue keine Filme

Zwei Oscars und Rollen in zahlreichen Filmklassikern schmücken die Karriere von Denzel Washington. Doch der Hollywoodstar macht sich selbst nichts aus Filmen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Denzel Washington dreht Filme - schaut sie aber nicht. (Archivbild)
    Denzel Washington dreht Filme - schaut sie aber nicht. (Archivbild) Foto: CJ Rivera/Invision via AP/dpa

    Denzel Washington ist kein Film-Enthusiast. «Ich schaue keine Filme», sagte der zweifache Oscar-Preisträger im Gespräch mit Rapper Asap Rocky und Regisseur Spike Lee für «GQ». «Ich bin nur ehrlich. Ich schaue keine Filme, ich gehe nicht ins Kino», so der 70-Jährige («Training Day», «American Gangster»).

    Ob es daran liege, dass er selbst bei so vielen Filmen mitgespielt habe? «Wahrscheinlich. Ich habe genug von Filmen.» Auf die Frage, wie viele er gedreht habe, antwortete der Schauspieler: «Zu viele. Ich glaube 50.» Auch seine eigenen Filme schaue er sich nach der Premiere meistens nicht noch einmal an. «Ich interessiere mich nicht für die Vergangenheit.»

    Der Hollywoodstar spielt in dem neuen Spike Lee-Film «Highest 2 Lowest» die Hauptrolle eines Musikmoguls, Asap Rocky verkörpert einen Sänger. Der Thriller feierte im Mai in Cannes seine Premiere und ist ab dem 5. September beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen.

