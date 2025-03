Diese Abinote hatte Jauch

Günther Jauch (68) hat in seiner Quizshow «Wer wird Millionär?» seine Abiturnote preisgegeben. «Abidurchschnitt 3,4, Herr Jauch, ne?», behauptete Publikumsjoker Alexander Krewer in der Sendung vom Montagabend. Der Moderator spielte zunächst Empörung: «Das ist eine Verleumdung. Das bestreite ich. Niemals!» Dann stellte er richtig, wobei er die Arme in die Höhe riss: «Ich hatte einen Abiturdurchschnitt von 3,1!» Applaus.

Krewer half in der Sendung bei der 16.000-Euro-Frage. Als Jauch ihn fragte, welche Abiturnote er habe, antwortete der Joker: «Ich hab kein Abitur, ich bin Schauspieler.» Die Antwort auf die Frage wusste er jedoch sicher und richtig zu beantworten.