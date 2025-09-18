Dieter Bohlen: Vergesse manchmal Textpassagen

Seit Jahrzehnten steht Produzent und Musiker Dieter Bohlen (71) auf der Bühne und performt seine größten Hits – dabei ist er nicht immer textsicher. «Manchmal vergesse ich eine Harmonie oder Teile des Textes. Ich muss mir "Cheri, Cheri Lady" auch nach 40 Jahren immer noch angucken», sagte der «Pop-Titan» der «Bild»-Zeitung.

Bei seiner anstehenden «Jetzt oder Nie»-Arena-Tour (ab 26. September) will RTL-Gesicht Bohlen live auftreten. «Ich stelle mich in der Mitte der Halle ganz alleine mit der Gitarre auf die Bühne. Damit die Leute mal sehen, dass bei mir wirklich alles absolut echt ist. Kein Playback oder so.»

In den zweieinhalb Stunden seiner Konzerte plant der 71-Jährige eine große Party mit seinen Fans. «Mein Ziel ist es, die Menschen mal ein wenig abzulenken von dem ganzen Mist, der da draußen los ist», so Bohlen. «Wir singen zusammen "Brother Louie" und erinnern uns an so eine Zeit, die für viele besser war.»