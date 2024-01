Fischer spricht über Unfall und plaudert mit Silbereisen

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind seit Jahren getrennt - aber die Fans sind immer noch verzückt, wenn beide zusammen auf der Bühne stehen. So geschehen am Samstagabend im Ersten.

Sängerin Helene Fischer sieht ihre Unfälle vor und während ihrer Tour im vergangenen Jahr als schicksalhaft an. "Diese Tour war ja auch gespickt voller unvorhergesehner Dinge. Ich habe einmal einen Rippenbruch erlitten, ich habe den Unfall gehabt", sagte Fischer (39) am Samstagabend in der ARD-Liveshow "Schlagerchampions 2024" im Gespräch mit Moderator - und ihrem Ex-Partner - Florian Silbereisen.

"Mein Lebensmotto ist tatsächlich, einfach immer dem Universum zu vertrauen und zu wissen, Dinge im Leben kommen, weil sie kommen müssen und irgendein Zeichen uns da leiten wird. Und so was tatsächlich auch bei mir in beiden Fällen, das muss ich wirklich sagen." Auch an alle, die sich Sorgen gemacht hätten, sagte sie: "Es war für irgendetwas gut und ich habe daraus gelernt."

Fischer sang in der Sendung außerdem ein Medley ihrer älteren Hits wie "Die Hölle morgen früh" und "Und morgen früh küss ich dich wach". Die Schlagersängerin hatte im Frühjahr Konzerte verschieben müssen, weil sie sich bei Proben für ihre Show eine Rippe gebrochen hatte. Im Juni verletzte sie sich bei einer Übung am Trapez im Gesicht und musste das Konzert abbrechen.

Fischer und Silbereisen galten als Schlager-Traumpaar

In der Sendung, die nach drei Jahren Corona-Pause zum ersten Mal wieder stattfand, sorgten nun auch ein paar persönliche Momente zwischen Fischer und Silbereisen bei den Fans für Entzücken. Auf eine Fan-Frage, ob Fischer sich nun bis zu ihrer nächsten Tour im Jahr 2026 ununterbrochen fit halten müsse, sagte die Sängerin, dass sie es sich auch sehr gern mal schmecken lasse - und an Silbereisen gewandt: "Ich liebe es zu kochen, wie du ja weißt." Er entgegnete daraufhin, dass sie in Zukunft quasi um die Wette kochen könnten. "Ja, ich weiß. Du hast auch schon ganz schön aufgeholt, mein lieber Himmel", freute sich Fischer und legte gleich eine Einladung nach: "Kommst' wieder auf 'nen Kaffee vorbei, gell?"

Für die Fans waren Silbereisen und Fischer jahrelang das Traumpaar der deutschen Musikszene, inzwischen ist Fischer mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert und Mutter einer kleinen Tochter.

