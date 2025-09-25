«Für immer und ewig» - Bruder von Billie Eilish ist verlobt

Der Musiker Finneas O'Connell, Bruder von Popstar Billie Eilish, hat sich verlobt. Auf Instagram teilten der 28-Jährige und seine Partnerin Fotos und ein Video, in dem er auf einer Wiese vor ihr in die Knie geht, später trägt er sie zur Kamera und sie hält lachend einen funkelnden Ring ins Bild. «Für immer und ewig», steht neben dem Clip.

Dem gemeinsamen Post zufolge machte der mehrfache Grammy- und Oscar-Gewinner seiner Freundin Claudia Sulewski den Antrag am vergangenen Montag. In den Kommentaren erhält das Paar zahlreiche Glückwünsche.

Laut dem Branchenmagazin «People» lernten sich O'Connell und Sulewski 2018 über eine Dating-App kennen. Sulewski führte bei mehreren Musikvideos von O'Connell Regie und ist in Videos auch an seiner Seite zu sehen. Im Clip für seinen Song «Mona Lisa, Mona Lisa» von 2022 kuscheln beide in einem Bett in Paris.

O'Connell schreibt seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Superstar-Schwester Billie Eilish deren Hits und ist auch ihr Produzent. Gemeinsam wurden die Geschwister schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Daneben macht O'Connell aber auch als Solo-Künstler Musik.