Garner und Ruffalo feiern "30 über Nacht"-Jubiläum

Schauspieler Mark Ruffalo und Jennifer Garner nehmen an einer Zeremonie teil, bei der Ruffalo mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wird.

Vor 20 Jahren kam die Liebeskomödie "30 über Nacht" in die Kinos. In einem Video-Gespräch schwelgen die Stars des Films in Erinnerungen und sprechen über ihre Fans.

Die Hollywood-Stars Jennifer Garner (52), Mark Ruffalo (56) und Judy Greer (48) haben zum 20. Jubiläum ihres gemeinsamen Films "30 über Nacht" in einer Video-Reunion ihren Fans gedankt. "Wir sind drei Boomer, die sich Zoom stellen - weil wir euch danken wollen", schrieb Garner auf Instagram neben einen Zusammenschnitt ihres Gesprächs, das die drei per Video-Call miteinander geführt hatten und welches alle drei auf Instagram teilten. In dem Zoom-Gespräch schwelgen die drei Schauspieler gemeinsam in Erinnerungen und sprechen über ihre Begegnungen mit Fans der romantischen Komödie. Garner zudem erzählte, am Vortag ein Baby getroffen zu haben, das nach ihrem Film-Charakter Jenna benannt wurde. Ruffalo, der vielen auch aus den "Avengers"-Filmen als grüner Riese Hulk bekannt ist, sagte: "Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt. Es gibt "Hulk"-Menschen und es gibt "30 über Nacht"-Menschen." Er erzählte erst, dass er gleich viele Begegnungen aus beiden Gruppen habe, fügt dann aber hinzu, dass es in seiner Wahrnehmung "weit mehr" "30 über Nacht"-Fans gebe. Der Schauspieler, der im Februar seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hatte, teilte auf Instagram außerdem Video-Clips von Fans, die Szenen aus dem Film nachspielten. Im Film "30 über Nacht", der 2004 in die Kinos kam, erfüllt sich der Wunsch der 13-jährigen Jenna, als 30 Jahre alte, erfolgreiche Frau aufzuwachen. Garner verkörpert die erwachsene Jenna, die sich in ihren von Ruffalo gespielten Jugendfreund verliebt. Greer spielt eine Freundin der erwachsenen Jenna. Instagram-Post (dpa)

