"GNTM"-Siegerin Sara Nuru wieder schwanger

2009 gewann sie in der Heidi-Klum-Show "Germany's Next Topmodel", mittlerweile setzt sich Sara Nuru als Unternehmerin für die Chancengleichheit von Frauen ein. Jetzt erwartet sie ihr zweites Kind.

Das Model Sara Nuru ist wieder schwanger. Die " Germany's Next Topmodel"-Siegerin von 2009 gab am Sonntagabend bei Instagram bekannt, ihr zweites Baby zu erwarten. In einem Video zeigte sich die 34 Jahre alte Unternehmerin mit ihrem Babybauch - unterlegt vom Britney-Spears-Hit "Baby One More Time", einem Küken-Emoji und der Zahl 2. Zu den ersten Gratulanten unter dem Instagram-Post gehörten Moderatorin Rebecca Mir, Sängerin Mandy Capristo und Moderator Steven Gätjen.

Nuru hält ihr Privatleben eher aus der Öffentlichkeit raus. Vor der Geburt ihres ersten Kindes hatte sie im September 2022 in der "NDR Talk Show" eher überraschend verraten, schwanger zu sein. Im Frühjahr 2023 postete sie dann ein Video mit einem Kinderwagen.

Mit ihrem gemeinnützigen Verein nuruWomen setzt sich die gebürtige Erdingerin gemeinsam mit ihrer Schwester Sali für Chancengleichheit von Frauen ein und hilft ihnen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Nuru unterstützt dabei etwa äthiopische Frauen - Nurus Eltern stammen aus Äthiopien - mit Mikrokrediten, um ihnen eine Starthilfe für ein Geschäftsmodell zu geben.

(dpa)