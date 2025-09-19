Gottschalk: Bin ein Modemuffel beim Oktoberfest

Entertainer Thomas Gottschalk (75) kann dem Trubel um das richtige Outfit beim Oktoberfest nicht viel abgewinnen. «Ich begreife es nicht, warum heute alles in Tracht unterwegs ist, mindestens ab August in München», sagte Gottschalk der Deutschen Presse-Agentur am Rande des «Bild100»-Events in Berlin.

Auf die Frage, ob er schon sein Outfit geplant habe, sagte der Wiesn-Promi: «Ist immer das Gleiche.» Er trage immer eine Lederhose. «An und für sich bin ich ein Modemuffel, was Oktoberfest betrifft.»

Gottschalk gilt als regelmäßiger Besucher des traditionsreichen Volksfests. Dieses Jahr wolle er mit seiner Frau Karina Mroß auf einem Wagen zur Eröffnung fahren. Das 190. Münchner Oktoberfest geht am Samstag los.