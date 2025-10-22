Icon Menü
Leute: Heidi Klum ein weiteres Mal bei «Project Runway»

Leute

Heidi Klum ein weiteres Mal bei «Project Runway»

2018 war Heidi Klum bei der US-Castingshow «Project Runway» ausgestiegen - in diesem Jahr kehrte sie als Gastgeberin zurück. Nun kann sich das deutsche Model auf eine weitere Staffel freuen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Heidi Klum freut sich auf die 22. Staffel von «Project Runway». (Archivbild)
    Heidi Klum freut sich auf die 22. Staffel von «Project Runway». (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Heidi Klum (52) wird 2026 erneut als Moderatorin bei der US-Designer-Show «Project Runway» den Ton angeben. Disney hat jetzt die 22. Staffel der Fashion-Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander antreten, angekündigt. Sie freue sich sehr darauf mit ihren Kollegen, darunter US-Designer Christian Siriano, 2026 zurückzukehren, schrieb Klum auf Instagram. Die Show erscheint auf «Freeform», «Disney+» und «Hulu».

    In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen. «Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen», sagte Klum zuvor dem «People»-Magazin.

    Längere Pause

    Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei «Project Runway» zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. US-Model Karlie Kloss trat damals Klums Nachfolge an.

    In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow «Germany's Next Topmodel» (GNTM) auf ProSieben Erfolg.

