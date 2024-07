Jennifer Garner steckt im Aufzug fest und dreht Videos

Sie schwitzt, singt, bewahrt die Nerven und dreht witzige Videos: Mehr als eine Stunde steckt die US-Schauspielerin Jennifer Garner (52) in einem Aufzug fest und teilt dieses Erlebnis mit ihren Instagram-Followern.

«Hey Leute, wir sind in diesem Aufzug eingeschlossen», sagt Garner in der ersten Videoaufnahme zwei Minuten nach der Panne. Sie könnte Wolverine oder Deadpool oder irgendjemanden als Retter gebrauchen, witzelt sie in dem Clip. Das Zweite von insgesamt sieben Videos hat den Zeitstempel 11 Minuten. Es sei warm, sie schwitze, kommentiert die Schauspielerin grinsend.

Nach 35 Minuten sitzt sie auf dem Boden und erklärt, sie habe mal in einer TV-Show gehört, dass dies in so einer Situation das Beste sei.

Im nächsten Video (41,5 Minuten) stimmt sie ein Lied an, im fünften Clip (45 Minuten) schwenkt die Kamera auf andere Leute in dem Aufzug, die einen Notruf absetzen. Nach einer Stunde summt Garner den Madonna-Song «Like a Prayer», dabei blinken Lichter in dem Fahrstuhl auf. Nach 1 Stunde und 12 Minuten dann die Rettung: Die Tür öffnet sich, ein Feuerwehrmann erscheint, lauter Jubel ertönt.

Zahlreiche Follower bewunderten Garners Humor und ihre Gelassenheit. «Oh mein Gott, wie kannst du nur so ruhig bleiben», schrieb Schauspielerin Gwyneth Paltrow zu den Video-Posts.

Garner zufolge passierte die Aufzugpanne bei ihrem ersten Comic-Con-Besuch im kalifornischen San Diego. Bei der Filmmesse hatte die Schauspielerin am Wochenende mit Kollegen wie Ryan Reynolds und High Jackman Werbung für «Deadpool & Wolverine» gemacht. In dem dritten «Deadpool»-Film hat die dreifache Mutter eine kleine Rolle als Antiheldin Elektra.