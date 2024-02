JLo: "War so geschockt" als mich erster Fan ansprach

Die Sängerin erzählt, wie sie Ende der 90er erkannte, dass sie nun nicht mehr anonym durch die Straßen gehen kann.

US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez hat sich nach eigenen Angaben sehr erschrocken, als sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit erkannt wurde.

"Ich erinnere mich, wie ich die Straße entlangging und jemand meinen Namen rief und ich dachte, das sei jemand, der mich kennt", erzählte die 54-Jährige, deren neues Album "This is Me ... Now" am 16. Februar erscheint, dem US-Magazin "Variety". "Und ich drehte mich um und kannte die Person nicht."

Das Filmdrama "Selena" aus dem Jahr 1997 habe ihr damals eine "neue Ebene des Bekanntheitsgrades" eingebracht, sagte sie. "Ich war so geschockt. Ich dachte mir "Oh Gott, ich bin nicht mehr anonym. Ich kann nicht mehr einfach die Straße entlanggehen."" Die Begegnungen mit Fans seien für sie "eine große Umstellung" gewesen. "Aber dann gewöhnt man sich daran, nimmt es an und sieht es als das, was es ist, nämlich so etwas wie Liebe."

(dpa)