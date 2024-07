Joe Jonas kündigt Album über Glauben an die Liebe an

Ein Jahr nach seiner Trennung von der britischen Schauspielerin Sophie Turner will US-Sänger Joe Jonas im Herbst ein Solo-Album über die Hoffnung auf Liebe veröffentlichen. Das Album mit dem Titel «Music For People Who Believe In Love» (auf Deutsch: «Musik für Menschen, die an die Liebe glauben») soll am 18. Oktober erscheinen, wie der 34-Jährige auf Instagram bekannt gab.

Der «Sucker»-Sänger und die «Game of Thrones»-Schauspielerin Turner (28) hatten vergangenen September nach vier Jahren Ehe ihre Trennung verkündet und sich danach einen wochenlangen Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Töchter geliefert. Sein neues Album behandle seine «Erfahrungen als Vater, als Freund seiner selbst und als Freund anderer», teilte Jonas mit.

Das Album sei «eine Feier der Dankbarkeit, Hoffnung und Liebe», hieß es weiter. «Diese Lieder reflektieren mein Leben aus der Vogelperspektive und würdigen die vielen Segnungen um mich herum.» Eine erste Single des Albums, «Work It Out», soll am 19. Juli erscheinen. Berühmt wurde Jonas als Teil der Band «Jonas Brothers», die er mit seinen Brüdern Nick und Kevin gegründet hat.