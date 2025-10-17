Keanu Reeves: Reagierte bei Vorsprechen nicht auf Aufrufe

Hollywood-Star Keanu Reeves hat erzählt, wie er zu Beginn seiner Karriere auf Wunsch seines Managers kurz unter einem anderen Namen auftrat. «Ich war 20 Jahre alt, fuhr mit meinem Auto nach Los Angeles, stieg aus meinem Auto und mein Manager sagte: "Wir wollen deinen Namen ändern"», berichtet der 61-Jährige im Podcast «New Heights» auf die Frage nach seinem «Willkommen in Hollywood»-Moment. Als er nach Hollywood zog, hatte er in Kanada bereits einige Jahre als Schauspieler gearbeitet.

Er habe dann etwas überlegen müssen, unter welchem Namen er bekanntwerden wollte, und nahm dann den Künstlernamen K.C. Reeves an, sagt der Kanadier und vergräbt bei der Erinnerung das Gesicht in den Händen. Er glaube, dass er in seinen ersten Filmen auch als K.C. Reeves aufgeführt wurde, sagt Reeves. Ein altes Video auf Youtube zeigt außerdem, wie er sich als junger Mann als K.C. Reeves vorstellt.

«Und dann konnte ich es nicht tun», erzählt Reeves weiter. «Ich war bei Vorsprechen und sie fragten: "K.C. Reeves"? Und ich antwortete nicht einmal.» Sechs Monate später habe er sich gedacht: «Das mache ich nicht mehr.»

Reeves ist derzeit in der Actionkomödie «Good Fortune» im Kino zu sehen. Der Vorname Keanu bedeutet auf Hawaiianisch «kühle Brise». Schon andere Schauspieler haben darüber gesprochen, wie ihre Manager ihnen eine Namensänderung nahegelegt hatten. Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio sollte sich nach Anraten eines Managers eigentlich Lenny Williams nennen.