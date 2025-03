Kevin Hart: Verlor nach Zwischenfall jede Lust auf Stunts

US-Schauspieler Kevin Hart (45) berichtet davon, dass er keine Lust auf eigene Stunts mehr hat - wegen eines Zwischenfalls am Set. Bei einem gemeinsamen Dreh für die Actionkomödie «Ride Along» (2014) habe der Rapper Ice Cube «einem der Stuntmen versehentlich ins Gesicht geschlagen, und der Stuntman war für eine Sekunde bewusstlos», erzählt Hart in der Interview-Reihe «Hot Ones». «Ich dachte mir: "Oh! Das kann passieren? Wir können tatsächlich geschlagen werden?"»

Der Stuntman habe gesagt, dass es ihm gut gehe, aber man habe seine Nase etwas bluten sehen können, schilderte Hart. «Von diesem Tag an habe ich aufgehört, unbedingt Stunts machen zu wollen.» Früher habe er eine andere Energie gehabt und Drehpartner aufgefordert, ihn auf den Tisch zu werfen oder zu schlagen, sagt der Schauspieler und Komiker. «Aber jetzt bin ich 45. Ich will nicht mal mehr rennen.»

Hart startete seine Karriere in Comedy-Clubs. Später kam Erfolg in Hollywood, etwa mit Action- und Abenteuerkomödien wie «Ride Along», «Central Intelligence», «Jumanji: Willkommen im Dschungel» oder «Fast & Furious: Hobbs & Shaw».