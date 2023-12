"Liebe dich" - Keith Richards postet Hochzeitsfoto

Gestern hat Keith Richards seinen 80. Geburtstag gefeiert. Doch die Rocklegende hatte noch mehr Grund zum Feiern. Die Hälfte seines Lebens hat er mit einer ganz besondere Person an seiner Seite verbracht.

Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards hat seiner Frau Patti Hansen (67) zum 40. Hochzeitstag gratuliert und ein altes Foto von der Feier gepostet.

"Für Patricia - Alles Gute zum 40. Hochzeitstag!", schrieb die Rocklegende, die am gestrigen Montag außerdem ihren 80. Geburtstag feierte, auf Instagram. Auf dem Foto schneiden Richards und Hansen - in Smoking und Hochzeitskleid am Strand - gerade eine dreistöckige Hochzeitstorte an. Der britische Rockstar schloss seinen Post mit den Worten: "Ich liebe dich. Keith".



Richards lernte das Model Patti Hansen 1979 im legendären New Yorker "Studio 54" kennen. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.

(dpa)