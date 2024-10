Lombardi und Rypa geben Details zu Beziehungsstreit preis

Sänger Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria Rypa haben sich erstmals gemeinsam in einem Interview zu ihrem kürzlichen Beziehungsstreit geäußert. Der «Bild»-Zeitung sagte Rypa: «Wir haben uns so lautstark gestritten, und dann hat Pietro auf einmal angefangen, mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen.» Sie sei überfordert gewesen. «Ich konnte ihn dann halt nicht mehr händeln.» Sie habe die Polizei gerufen. Zugleich sagte sie: «Er hat mich nicht geschlagen.»

Lombardi (32) sagte zum Ablauf: «Ich habe unsere Fotos auf den Boden geschmissen. Ich habe meine Platten auf den Boden geschmissen. Da gibt es jetzt drei Stück zu Hause, die kaputt sind.» Zugleich betonte er in dem «Bild»-Interview: «Ich bin kein Frauenschläger!»

Auf die Frage, was der Auslöser für den Streit gewesen sei, sagte Rypa: «Ich weiß es gar nicht mehr. Es war wirklich eine Kleinigkeit.» Warum sie in einer Klinik nach dem Streit war - dazu erläuterte Rypa: «Die Polizei hat es mir angeboten, weil ich auch den Kleinen bei mir hatte. Ich wollte wissen, dass es ihm gut geht.» In der Klinik seien beide durchgecheckt worden. «Es war alles in Ordnung.»

Vor Wochen hatten Medien über den Streit an ihrem Wohnort in Köln berichtet, seither gab es von beiden vereinzelt Äußerungen über Social Media. Zuletzt hatten sich beide bereits mit einem innigen Pärchen-Foto an die Fans gewandt. Lombardi ist zurzeit Jury-Mitglied in der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS). Erst kürzlich hatten der Sänger und die Influencerin die Geburt ihres zweiten Sohnes bekanntgegeben.