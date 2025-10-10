Max Mutzke: Glaube an das Gute im Menschen

Der Sänger Max Mutzke glaubt an das Gute im Menschen. «Ich glaube, dass man sich irritieren lassen kann, Hetze und Hass aufsitzen kann, dass man unversöhnlicher wird. Das ist aber nicht, weil der Mensch schlecht ist. Da weigere ich mich, das zu glauben», sagte er im Interview mit Moderatorin Silvia Stenger in der Sendung «Silvia am Sonntag – der Talk» des privaten Radiosenders Hit Radio FFH. Seinen Kindern rät er, sich selbst der beste Freund und nicht mit Menschen zusammen zu sein, die ihnen das Leben schwer machten.

Zudem plädiert Mutzke dazu, als Gegenpol zur digitalen Welt reale Kontakte zu pflegen sowie zu lesen: «Ich merke ja selber, wie verführerisch es ist. Es führt uns weg vom Alltag, in der Zeit haben wir keine Sorgen. Aber ein Buch kann das genauso gut.»