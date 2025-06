Medien: Einbrecher dringen in Brad Pitts Haus ein

Das Anwesen von Brad Pitt in Los Angeles ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge Ziel von Einbrechern geworden. Drei Menschen kletterten demnach über einen Zaun und drangen durch ein Fenster in das Haus ein. Sie durchwühlten das Gebäude im noblen Stadtteil Los Feliz und entkamen mit diversen Gegenständen als Beute, wie NBC News unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete. Der Einbruch ereignete sich demnach am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit.

Der Schauspieler sei zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause gewesen. Brad Pitt feierte noch am Montagabend in London die Premiere seines neuen Kinofilms «F1», in dem er einen ehemaligen Rennfahrer spielt. Rekordweltmeister Lewis Hamilton gehört zu den Produzenten und übte im Vorfeld mit Brad Pitt auf einer Rennstrecke in Los Angeles.US-Medien sprechen von einer Welle von Einbrüchen in Promi-Villen der Gegend. Am Valentinstag etwa traf es NBC News zufolge Schauspielerin Nicole Kidman und Musiker Keith Urban, wenige Tage zuvor Fußballstar Olivier Giroud.