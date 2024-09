«Mein nächstes Wunder» - Fiona Erdmann erwartet drittes Kind

Einige Monate nach einer Fehlgeburt erwartet Influencerin Fiona Erdmann ihr drittes Kind. «Ich habe immer an Wunder geglaubt - und du bist mein nächstes», schrieb die 36-Jährige auf Instagram. «Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen.»

Dazu teilte sie ein Video, das sie mit dickem Babybauch und mit ihrer Familie zeigt. Ihr Partner Moe umarmt sie und legt das Ohr an ihren Bauch. Zwei Kinder - offenbar ihr vierjähriger Sohn Leo und die zweijährige Tochter Neyla - streicheln und küssen ihren Bauch. Hinter ihren Post setzte Erdmann noch die Hashtags #schwanger und #babyloading. Auch ihr Partner teilte den Post.

Erdmann hatte im vergangenen Januar bekanntgegeben, dass sie zum zweiten Mal eine Fehlgeburt erlebt hatte. Schon 2021 hatte sie öffentlich gemacht, ein Kind in der 18. Schwangerschaftswoche verloren zu haben. Als 18-Jährige hatte Erdmann an der Model-Castingshow «Germany's Next Topmodel» des Senders ProSieben teilgenommen. Heute arbeitet sie auch als Schauspielerin und Influencerin. Sie lebt mit ihrer Familie Dubai.