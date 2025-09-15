Moretti zum Eheglück: «Der Alltag ist einfach eine Sau»

Für Schauspieler Tobias Moretti ist die wichtigste Zutat zum Eheglück, sich als Paar vor dem Alltagstrott zu retten. «Der Alltag ist einfach eine Sau, und man muss schauen, dass der nicht alles auffrisst», sagte der 66-jährige Österreicher der «Zeit». «Das Wichtigste ist, dass man bei all den Rollen, die man im Laufe des Lebens bekommt, als Eltern, bei der Arbeit, im Zusammenleben, immer noch ein Liebespaar bleibt.»

Zusammen mit seiner Frau Julia betreibt Moretti in seiner Heimat Tirol einen landwirtschaftlichen Betrieb - zusätzlich zur Schauspielerei. «Eigentlich sind das zwei Lebensformen, die sich gegenseitig ausschließen.» Wenn er spät vom Burgtheater oder einer Probe heimkomme, müsse er trotzdem am nächsten Morgen ran. «Ich merke, je älter ich werde, desto schwieriger wird der Spagat.»

Frau Julia verunglückte vor drei Jahren schwer

Moretti, der in den 90er-Jahren als Ermittler in der TV-Serie «Kommissar Rex» bekannt wurde, studierte vor seiner Karriere Musik und Komposition in Wien. Er hat außerdem ein Diplom als Landwirt.

Als «unheimlichen Schlag» bezeichnete er den schweren Quad-Unfall seiner Frau vor drei Jahren. Die Oboistin war bei landwirtschaftlichen Arbeiten einen Abhang hinab und 20 Meter in die Tiefe gestürzt. «Dass sie überlebt hat und nicht querschnittsgelähmt ist, ist ein doppeltes Wunder», sagte Moretti der «Zeit». Ihre Wirbelsäule sei völlig zerstört gewesen. «Meine Frau und wir alle haben unfassbares Glück gehabt.»