Norwegens Königin kann nach Herzschrittmacher-OP nach Hause

Die norwegische Königin Sonja (87) hat einen operativen Eingriff an ihrem Herzen gut überstanden. Nachdem ihr am Donnerstag ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, konnte die Gattin von Staatsoberhaupt König Harald V. (87) einen Tag später bereits wieder aus dem Osloer Reichskrankenhaus entlassen werden. «Die Königin ist in guter Verfassung», meldete das norwegische Königshaus. Sie ist jedoch zunächst für eine Woche krankgemeldet.

Sonja war am Wochenende wegen Vorhofflimmerns während eines Skiausflugs vorübergehend zur Beobachtung ins Krankenhaus der Stadt Lillehammer rund 140 Kilometer nördlich von Oslo gebracht worden. Schon nach kurzer Zeit konnte sie wieder mit normalem Herzrhythmus aus der Klinik entlassen werden. Daraufhin wurde allerdings entschieden, ihr einen Herzschrittmacher einzusetzen. Auch ihr Mann trägt seit knapp einem Jahr einen solchen Schrittmacher.