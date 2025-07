Olivia Culpo und Christian McCaffrey sind Eltern geworden

Model Olivia Culpo und NFL-Star Christian McCaffrey sind Eltern geworden. Mit einem gemeinsamen Foto aus dem Krankenhaus verkündete das Paar die Geburt der Tochter auf Instagram. Dazu schrieb Culpo den Namen der Kleinen: Colette Annalise McCaffrey.

Zu sehen sind Schwarz-Weiß-Fotos mit der Neugeborenen: Ein Bild zeigt die kleine Familie nach der Geburt im Krankenhaus, Vater McCaffrey trägt noch Haube, Maske und Kittel. Auf weiteren Fotos kuschelt Mutter Culpo mit der Kleinen im Bett.

In seiner Story bezeichnete sich der 29-Jährige als «glücklichster Mann der Welt» und schickte eine Liebeserklärung an seine Frau. Die erwiderte die 33-Jährige: «Colette hat so ein Glück, den besten Vater der Welt zu haben.» Zu einem Foto von der Geburt schrieb sie: «die beängstigendste und lohnendste aller Erfahrungen».

Die ehemalige Miss Universe und der Football-Spieler der San Francisco 49ers feierten vor zwei Wochen ihren ersten Hochzeitstag. McCaffrey schickte dazu Glückwünsche über Instagram: «Alles Gute zum ersten Hochzeitstag an die Liebe und das Leben, du wirst die beste Mutter sein.» Culpo teilte ein Video von der Hochzeit und schrieb: «Bester Tag, bestes Jahr aller Zeiten... Frohen Hochzeitstag an die Liebe meines Lebens.»

Icon Vergrößern Olivia Culpo ist Mutter geworden. (Archivbild) Foto: Imagespace/ZUMA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Olivia Culpo ist Mutter geworden. (Archivbild) Foto: Imagespace/ZUMA Wire/dpa