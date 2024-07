Ozzy und Sharon Osbourne: Wurden schon öfter bestohlen

Der britische Rockmusiker Ozzy Osbourne (75) und seine Frau Sharon (71) haben geschildert, wie sie schon einige Male Opfer von Dieben wurden. Sie hatten schon «zwei Haushälterinnen, die uns tatsächlich bis aufs Hemd bestohlen haben», wie die Frau des Kultrockers den gemeinsamen Kindern im «The Osbournes Podcast» erzählte.

Insgesamt sei ihr bereits etwa viermal der gesamte Schmuck gestohlen worden, erklärte Sharon Osbourne. Ein weiterer Vorfall sei in einem Hotel gewesen. Sie sei den Dieben noch begegnet, während diese vorgegeben hätten, «das Licht im Flur vor unserer Tür zu wechseln». Wie ihr Mann Ozzy erzählte, wurde ihnen in dem Hotel «alles» geklaut, darunter auch ein Diamantring. Sharon berichtete noch von einem weiteren Raub, der aber so «schmerzhaft» gewesen sei, dass sie darüber nicht sprechen wolle.

Details zu Ort und Zeit der Vorfälle nannte das Paar nicht. Der ehemalige Black-Sabbat-Frontmann hatte 2004 einen Einbruch in sein Landhaus in Buckinghamshire bei London öffentlich gemacht. Den Osbournes wurde nach damaligen Angaben Schmuck im Wert von bis zu drei Millionen Euro geklaut. Ozzy und Sharon Osbourne sind seit 1982 verheiratet und haben zwei erwachsene Kinder, Kelly und Jack.