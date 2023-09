Sänger Sasha plant große Weltreise mittlerweile in Häppchen

Sasha und seine Frau Julia hatten große Pläne. Sie wollten monatelang durch die Welt reisen und ihrem Sohn ferne Länder und geliebte Orte zeigen. Doch es kam anders.

Eigentlich wollte Sänger und Entertainer Sasha eine Weltreise mit seiner Frau Julia und seinem Sohn Otto machen, bevor dieser in die Schule kommt.

Doch die Pläne haben sich nun geändert: "Wir haben festgestellt, dass die Reise, bei dem was gerade los ist, nicht an einem Stück möglich sein wird. Deshalb teilen wir uns das auf und haben einen Teil schon erledigt", sagte der Wahl-Hamburger der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir sind von Sri Lanka mit dem Schiff durch den Suez Kanal nach Zypern gereist, von dort in die Toskana und im Anschluss noch nach Los Angeles - einem unserer Lieblingsorte, den wir Otto unbedingt zeigen wollten", erläuterte der 51-Jährige.

Am Freitag erscheint das Jubiläumsalbum "This Is My Time. This Is My Life". Im Dezember geht Sasha erneut mit seiner Revue "This Is My Time - die Show" auf Deutschlandtour.

(dpa)