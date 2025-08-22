Samuel Koch sagt Insta Adieu: «Form von Unfreiheit»

Der Autor und Schauspieler Samuel Koch (37) verabschiedet sich nach eigenen Worten von Instagram. Er merke, wie er beruflich und persönlich in eine «Co-Abhängigkeit» von dem Medium gerate und eine Form von Unfreiheit entstehe, schrieb er in einem Beitrag. «Bei allem, was potenziell unfrei macht, gilt es für mich zu überprüfen, ob ich die Freiheit besitze, mich davon zu verabschieden.» Somit werde er sich «vorerst» verabschieden.

Koch, gebürtig aus Neuwied, dankte den «unzähligen Menschen», die auf diesem Kanal den Mut gehabt hätten, ihm von ihrem Leid zu erzählen. «Danke für eure Offenheit. Danke fürs Teilen. Danke, dass ich auch durch euch erfahren durfte, am Leben zu sein, gerade, wenn man den Schmerz anderer fast selbst spüren kann.» Koch hat auf Instagram mehr als 71.000 Follower.

Im Jahr 2010 verunglückte Koch als 23-Jähriger in der Fernsehshow «Wetten, dass..?». Seither ist er querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Koch ist Film- und Theaterschauspieler, Autor und Redner. Seit der Spielzeit 2018/19 ist er festes Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim.