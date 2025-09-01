Statt Hollywood: Robin Wright lebt lieber auf dem Land

Robin Wright zieht das ländliche England Los Angeles vor. «Ich liebe es in diesem Land. Es gibt die Freiheit, man selbst zu sein. Die Menschen sind so freundlich», sagte die Schauspielerin («House of Cards», «Forrest Gump») gegenüber «The Times». Die Schauspielerin verbrachte die vergangenen Jahre demnach überwiegend in Großbritannien, mietete eine Reihe von Häusern in der ländlichen Gegend westlich von London.

«Die Menschen leben. Sie sitzen nicht im Stau, panisch am Telefon und essen ein Sandwich. Das sind die größten Teile von Amerika», sagte Wright. Dort drehe sich alles um Hektik, Wettbewerb und Geschwindigkeit. «Amerika ist eine Katastrophe», sagte die 59-Jährige.

«Ich habe davon einfach genug»

Während sie in England die Vögel am Morgen hören würde, wache sie in Los Angeles von den Renovierungsarbeiten ihrer Nachbarn auf. «Jeder baut ein riesiges Haus und ich habe davon einfach genug - ich liebe die Ruhe.»

Laut «The Times» will sich Wright nun mit ihrem Partner, dem Architekten Henry Smith, eine Auszeit von der Arbeit nehmen und mit zwei Hunden in ein Haus an der englischen Küste ziehen. «Es ist befreiend, fertig zu sein. Fertig mit Suchen und Suchen und nur 60 Prozent von dem zu bekommen, was man wollte», so Wright.

Über Smith sagt die Schauspielerin: «Er ist ein Schatz und einfach ein guter, anständiger Erwachsener.» Aber heiraten wolle die dreifach Geschiedene nicht noch einmal: «Nein, um Gottes willen. Warum? Das ist einfach unnötig.»