"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco ist Mutter

Im April 2022 haben sich "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco und "Ozark"-Schauspieler Tom Pelphrey kennengelernt. Jetzt haben die beiden die Geburt ihrer Tochter bekannt gegeben.

US-Schauspielerin Kaley Cuoco (37, "The Big Bang Theory") und ihr Freund, "Ozark"-Schauspieler Tom Pelphrey (40), sind Eltern geworden. "Wir stellen vor: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht in unserem Leben!", hieß es in einem Post auf dem Instagram-Profil der Schauspielerin.

Sie seien "überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder". Dazu veröffentlichte Cuoco mehrere Fotos von ihrer Tochter, ihrem Mann und sich. Darüber hinaus gab sie das Geburtsdatum bekannt: Der 30. März.

Auch Pelphrey setzte einen Post ab, in dem die Familie zu sehen ist. "Ewig dankbar für die Stärke und Tapferkeit meiner Seelenverwandten und besten Freundin", schrieb er.

Seit 2022 ein Paar

Cuoco und Pelphrey hatten sich im April 2022 bei der Premiere der neuen "Ozark"-Staffel kennengelernt und sich im Mai erstmals auf Instagram als Paar gezeigt. Bei der Emmy-Preisgala im September liefen sie gemeinsam über den roten Teppich. Im Oktober verkündete Cuoco ihre Schwangerschaft. Erst im September 2021 gab Cuoco das Ehe-Aus mit Karl Cook bekannt. Den Reiter und Pferdetrainer hatte die Schauspielerin im Juni 2018 geheiratet. Zuvor war sie zwei Jahre mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting verheiratet gewesen.

Cuoco ist durch die US-Serie "The Big Bang Theory" berühmt geworden. Darin spielte sie die Kellnerin und Schauspielerin Penny, die mit einer Clique von schrägen Naturwissenschaftlern befreundet ist. Die preisgekrönte Sitcom ging 2019 nach zwölf Jahren und 279 Episoden zu Ende.

(dpa)