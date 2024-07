Olli Schulz bereitet Senfeier bei Böhmermann zu

Der Schauspieler, Musiker und Podcaster Olli Schulz gehört zu den Gästen der inzwischen vierten Staffel des sommerlichen ZDF-Koch und Talkformats «Böhmi brutzelt». «Eine Küche, zwei Menschen und zwei Mahlzeiten» lautet das Motto der Sendung mit Jan Böhmermann, die in einer Showküche in Köln-Bickendorf aufgezeichnet wird.

Böhmermann und Schulz sind seit rund zwölf Jahren ein Radio- beziehungsweise Podcast-Team (erst mit «Sanft & Sorgfältig», seit 2016 mit «Fest & Flauschig»). In der Ausgabe mit Schulz (ab 23.7. online in der Mediathek) kocht Böhmermann laut ZDF Gulasch - «und Olli das Gericht, das den Geist Deutschlands wohl am besten repräsentiert: Senfeier».

Semino Rossi kocht Paella

Schlagerstar Semino Rossi bereitet in der Folge zuvor (16.7. online) eine Paella zu, unter anderem mit Tintenfisch, Shrimps, Muscheln und viel Knoblauch. In weiteren Ausgaben gibt es zum Beispiel von Influencer-Urgestein Dagi Bee «Pierogi mit Spargel-Ricotta-Füllung» und von Moderatorin Katrin Bauerfeind «Schweinemedaillions mit Birne und Hagebuttensauce».

Die Show mit Entertainer Jan Böhmermann (43) ist wöchentlich bereits dienstags (statt bisher freitags) in der ZDF-Mediathek abrufbar, Start ist am 16. Juli. Linear laufen die Folgen bei ZDFneo samstags - ab 20. Juli (19.45 Uhr) bis 24. August. Weitere Gäste der sechsteiligen Staffel 2024 sind laut ZDF der Comedian Tahsim Durgun und die Internetkünstlerin Sveamaus.

Sommerpausen-Füller für «ZDF Magazin Royale»

Auf die Frage, warum er mit prominenten Gästen weiter brutzle, antwortet Böhmermann: «Um Leute, die Kochshows lieben, und Leute, die Kochshows hassen, gleichermaßen zur Weißglut zu bringen.» Die Sendung ist seit 2021 ein Format, das während der Sommerpause von Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» angeboten wird.

In der Staffel letztes Jahr waren unter anderem Anke Engelke und Iris Berben zu Gast, davor das Jahr die Tokio-Hotel-Musiker Bill und Tom Kaulitz und Entertainerin Ina Müller. In der ersten Staffel kochten etwa die Tänzerin und Jurorin Motsi Mabuse und der Pianist Igor Levit.