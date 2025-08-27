Icon Menü
Leute: Verona Pooth wohnt jetzt in Dubai

Leute

Verona Pooth wohnt jetzt in Dubai

Seit Jahren zieht es viele Stars nach Dubai. Nun ist die Megacity in den Vereinigten Arabischen Emiraten um einen schillernden Namen aus Deutschland reicher.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Verona Pooth war gerade in der Reality-Show «Villa der Versuchung» zu sehen. (Archivbild)
    Verona Pooth war gerade in der Reality-Show «Villa der Versuchung» zu sehen. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

    Verona Pooth hat sich einen Traum erfüllt und ist mit ihrer Familie nach Dubai gezogen. «Ich habe beruflich schon so viel erreicht in meinem Leben. Nur das mit dem Ausland war mir bis jetzt noch nicht gelungen», sagte die 57-jährige TV-Ikone im Interview mit der Zeitschrift «Bunte».

    Dem Bericht zufolge hatte sie schon früher immer von einem Leben in Los Angeles geträumt. «Letztendlich scheiterte Los Angeles an der großen Zeitverschiebung, Jetlag und komplizierten Flügen – mit Dubai war der Schritt deutlich einfacher.»

    Pooth will in Dubai mehr Zeit mit ihrem jüngeren Sohn verbringen

    Für sie sei der Zeitpunkt gekommen, ihr Leben umzustellen, sagte Pooth weiter. «Ich bin ein Workaholic, arbeite seit Jahrzehnten gefühlt sieben Tage die Woche». Sie wollte sich eine Möglichkeit schaffen, mehr Zeit mit ihrem Sohn Rocco zu verbringen. «Schneller als man glaubt, ist auch er aus dem Haus.»

    Die Moderatorin hat mit ihrem Mann Franjo zwei Söhne: Rocco und Diego. Der ältere Sohn Diego gewann die neueste Staffel der Tanzsendung «Let's Dance». Verona Pooth war gerade in der Sat.1-Realityshow «Villa der Versuchung» zu sehen.

