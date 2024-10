Vicky Leandros verschiebt Berlin-Konzert wegen eines Infekts

Schlager-Legende Vicky Leandros (72) muss wegen einer Krankheit erneut Konzerte ihrer aktuellen «Ich liebe das Leben»-Abschiedstournee absagen. «Aufgrund des anhaltenden Infekts der Künstlerin und der ärztlichen Verordnung ihre Stimme zu schonen» müsse das Konzert am Donnerstag (31.10.) in Berlin verschoben werden, teilte das Management am Mittwoch mit. Ein Konzert in Salzburg war schon am Montag kurzfristig abgesagt worden.

«Die Künstlerin bedauert dies zutiefst», hieß es. Sie freue sich aber, das Berliner Konzert am 3. Dezember nachzuholen. Alle Tickets behalten laut Management für das Nachholkonzert im Tempodrom ihre Gültigkeit. Das Konzert in Berlin ist nach aktuellem Stand dann laut Semmel Concerts der letzte Termin der letzten großen Konzerttournee von Leandros. Am 30. November gibt es noch ein Konzert in der Kölner Philharmonie.

Im Frühjahr bremste eine Atemwegsinfektion Leandros aus

Im Frühjahr fielen wegen einer Atemwegsinfektion der Sängerin Konzerte in Belgien (Antwerpen und Ostende) aus; abgesagte Termine in München, Stuttgart und Frankfurt/Main wurden aber nachgeholt.

Die Sängerin steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne. Bekannt ist Leandros unter anderem für Lieder wie «Ich liebe das Leben» und «Theo, wir fahr'n nach Lodz». Beim Eurovision Song Contest holte sie 1972 mit «Après toi» den Sieg für Luxemburg.